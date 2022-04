50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, ecco logo e programma FOTO | VIDEO

L’evento è di una portata storica assoluta e rilevante. I cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace rappresentano un’occasione imperdibile di rilancio e valorizzazione dell’offerta turistico-culturale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dell’Intera Regione Calabria. Il primo importante obiettivo è stato raggiunto: mettere insieme tutti gli stakeholders istituzionali per formare un comitato che promuova in maniera forte e tangibile le tante attività e iniziative messe in cantiere a carattere nazionale ed internazionale. Iniziative che si terranno da maggio a dicembre e che sono state presentate, insieme al logo ufficiale, questa mattina in conferenza stampa al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. A questa prima conferenza stampa ne seguirà un’ulteriore a Roma, estesa alla stampa nazionale ed estera, alla presenza dei Ministri dei settori coinvolti, nella quale sarà presentato un articolato piano di promozione, comunicazione ed eventi internazionali, che si concluderanno nel mese di dicembre 2022.

Mostre, concerti, seminari. Sono solo alcune delle idee messe in cantiere e programmate. Così come sarà concreta la sinergia da intraprendere con scuole e università. Previsti inoltre vari servizi per implementare l’offerta turistica e di promozione nei confronti del turista. In questo senso è già pregnante la macchina organizzativa messa in atto dalla Camera di Commercio reggina. Coinvolti ristoratori e barman per creare il menu tipico della provincia, la pizza dedicata ai bronzi e altro ancora.



Alla conferenza stampa, nella quale tuffi i dettagli sono stati illustrati dalla vicepresidente della Regione, Giusi Princi, hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il direttore del MARC, Carmelo Malacrino, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio, Paolo Brunetti, il sindaco facente funzioni delle città metropolitana, Carmelo Versace, e il sindaco di Riace, Antonio Trifoli.

Entusiasta la Princi, la quale ha anche rassicurato che la Regione sta provando ad accelerare la questione trasporti con l’obiettivo di implementare i servizi e rendere più funzionale l’aeroporto di Reggio. E sui Bronzi: “Siamo qui uniti per lavorare e recuperare il tempo perduto in questi anni. L’obiettivo è valorizzare i Bronzi, che rappresentano l’attrattore culturale per eccellenza del nostro territorio. Attraverso loro vogliamo promuovere un’immagine positiva della Calabria nel mondo”

© Riproduzione riservata