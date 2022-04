Il treno Blues presentato a Reggio Calabria. Entrerà in servizio sulla linea ionica

Saranno utilizzati a partire dal 2023 sulla linea jonica calabrese e sulla Catanzaro Lido-Lamezia i nuovi treni ibridi a tripla alimentazione “Blues” di Trenitalia, presentati questa mattina a Reggio nel suggestivo scenario del lungomare. Prima al Sud di un roadshow voluto dall'azienda del gruppo Ferrovie, la tappa reggina ha alzato il sipario sul treno all'avanguardia che va ad aggiungersi alla flotta del trasporto regionale, costruito da Hitachi Rail che ha un improtante stabilimento proprio in riva allo Stretto. “Blues” può viaggiare con i motori diesel dove la linea elettrica non arriva, con il pantografo sulle linee elettriche e con le batterie per l'ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni. All'interno tutti i comfort, con ampi spazi per i bambini e le biciclette. E una capienza di 300 passeggeri rispetto ai cento degli attuali treni regionali in Calabria.

Alla presentazione, stamattina, sono intervenuti Sabrina De Filippis, Direttore Direzione Business Regionale Trenitalia, Paolo Brunetti, sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città metropolitana di Reggio e Fausto Orsomarso, assessore alla Mobilità della Regione Calabria.

In arrivo sui binari calabresi 27 nuovi treni, di cui quattro “Pop” già consegnati nel 2020 e altri 23, fra “Blues” e “Pop”, in consegna dal 2023 su tutto il territorio regionale. "Un importante segnale di attenzione da parte del management di Trenitalia - ha sottolineato Orsomarso – nei confronti di una regione che punta ad essere “normale”. Oggi è un giorno di festa, ma anche di prospettiva: abbiamo davanti cinque anni per lavorare nell'interesse della Calabria".

Può essere visitato

Cittadini, famiglie e curiosi possono accedere al Villaggio Trenitalia oggi, sul lungomare di Reggio, dalle 11 alle 20 e sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 aprile dalle 10 alle 20, per testare e conoscere il nuovo treno. Le prossime tappe del road show del Blues sono in programma a Palermo, Catania, Cagliari, Trieste e Roma.

