Asp Reggio, Giuffrida: “Omicron 2 iper contagiosa. Vaccinazioni giù” VIDEO

Sul fronte sanitario e’ Sandro Giuffrida a fare il punto della situazione. Così il direttore del dipartimento dell’Asp di Reggio bai nostri microfoni: “La variante di Omicron e’ molto contagiosa e il persistere dei casi così numerosi indubbiamente si riflette anche sui reparti ospedalieri. Credo che dovremo fare i conti con questo numero di contagi ancora per aprile e maggio, senza escludere nuove ricadute in autunno. Per fortuna l’elevata contagiosità non produce effetti importanti sul numero dei decessi. Per quanto riguarda le vaccinazioni, abbiamo chiuso alcuni hub, soprattutto quelli piccoli, perché i numeri sono bassi. Neanche Novavax ha convinto gli Over50 non vaccinati a vaccinarsi”. E così come accaduto in altre regioni, Giuffrida conferma che anche a Reggio sono scattati negli ultimi due giorni i controlli sugli over50 non vaccinati che rischiano di essere multati: “Abbiamo già ricevuto 3-4 segnalazioni e il numero e’ destinato ad aumentare”.

