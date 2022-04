Il Covid galoppa ancora a Reggio. Moltissimi reggini con la mascherina all’aperto VIDEO

La pandemia di coronavirus corre veloce a Reggio e nell’intera area metropolitana. L’ultimo dato del bollettino di ieri non lascia tranquilli: quasi 1300 nuovi casi e reparti in area medica al Gom ancora sovraffollati. Il timore dei reggini di incorrere ancora nel virus e’ molto elevato. Tantissimi cittadini, nonostante l’allentamento delle restrizioni, continuano ad indossare la mascherina anche all’aperto, anche coloro i quali si trovano ad uscire da soli per lavoro o per una semplice passeggiata. Sono soprattutto donne uomini dai 50 in su a tenere alta la guardia in vista anche delle festività di Pasqua. Un commerciante sul Corso Garibaldi racconta ai nostri microfoni di “aver ricevuto numerose chiamate dai propri clienti per disdire appuntamenti poiché colpiti dal Covid”. Peraltro, sempre sul centralissimo salotto reggino, sono stringenti i controlli sul rispetto dell’uso del Green pass nei bar da parte della polizia. C’è chi pero’ professa ottimismo. E’ lo storico presidente della Reggina Lillo Foti a sottolineare che “occorre ancora attenzione e cautela, ma la clientela penso possa avere un certo tipo di interesse anche rispetto agli eventi e alle manifestazioni che ci coinvolgeranno nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di ritornare a sorridere”.

