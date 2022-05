Primi incendi a Reggio Calabria, paura a San Gregorio-Mortara

Con l’arrivo delle prime giornate di caldo non si sono fatti attendere gli incendi nelle aree più degradate di Reggio Calabria. Qui siamo nella zona Sud a San Gregorio - Mortara. Le fiamme, come spesso accade nel periodo estivo, si stanno propagando in quella vasta area a due passi dalla mega discarica e dall’ingresso dei mercati generali. Una zona in cui a farla da padrone sono i rifiuti e le sterpaglie, un lembo di terra abbandonata e che puntualmente viene sventrata da chi decide ulteriormente di farle male appiccando il fuoco. E i residenti della zona sono purtroppo pronti ed abituati a vivere un’altra estate “caldissima”.

