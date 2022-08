Locri, piove dentro il Pronto soccorso: cede il controsoffitto. IL VIDEO

I forti temporali che si sono abbattuti sulla città nella tarda mattinata di lunedì hanno causato danni alla copertura della sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale di Locri. Almeno due lastre in cartongesso nel soffitto della sala d’attesa hanno ceduto sotto il peso delle abbondanti precipitazioni, con l’acqua che ha bagnato il pavimento in gomma e i residui del cartongesso sono finiti sulle poltrone destinate ai pazienti e ai loro accompagnatori. Non è la prima volta che accade al pronto soccorso e solo la prontezza di riflessi di alcuni pazienti ha evitato il peggio, tanto che alla fine non si registrano danni alle persone ma solo tanta indignazione, col video del cedimento delle lastre che è stato pubblicato sul web da alcuni utenti, suscitando un mare di reazioni sui social network.

