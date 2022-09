Reggio riabbraccia la Patrona. Migliaia di fedeli all'Eremo per la veglia mariana VIDEO

Un momento atteso da due anni. Reggio riabbraccia la sua Patrona e già da stasera la città ha dato vita ai festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione. Migliaia di fedeli, provenienti anche da tutte le frazioni cittadine, si sono ritrovati nella Basilica dell'Eremo per partecipare alla veglia mariana (presieduta dall'arcivescovo Fortunato Morrone) in preparazione alla processione della Madonna della Consolazione di domattina

Un rito che finalmente si ripete dopo la pandemia. Dopo la notte di veglia e preghiera, alle 6.30 di domani, sabato 10 settembre, l'arcivescovo emerito di Cosenza - Bisignano, monsignor Salvatore Nunnari, presiederà l'eucarestia. Alle ore 8 inizierà la discesa del quadro verso piazza della Consegna. Qui, alle 9.30, la venerata effigie sarà consegnata dai padri cappuccini all’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova che la custodirà fino alla prima domenica dopo la festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, giorno in cui il quadro tornerà all’Eremo. Dopo la consegna dell’icona, la processione proseguirà come di consueto lungo il Corso Garibaldi e l’arrivo in Cattedrale è previsto per le 11.30 circa. In Duomo, nel pomeriggio di sabato saranno celebrate due messe, alle 17, si svolgerà il pellegrinaggio mariano dell’Unitalsi e alle 19 presiederà l’eucaristia l’arcivescovo emerito di Reggio Calabria – Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini.

