Reggio Calabria: il video del pirata della strada che investe due 16enni in motorino. La Polizia lo ferma dopo poche ore

Alle 4,30 circa di oggi un'auto guidata da un 24enne reggino ha travolto un ciclomotore condotto da un sedicenne che trasportava un coetaneo. Il conducente dell'autovettura, anziché fermarsi, è fuggito non prestando soccorso ai due ragazzi. Il sinistro si è verificato in località Catona a Reggio Calabria.

La polizia locale, grazie alle testimonianze dei due giovani e alle immagini dell'impianto di videosorveglianza comunale, dopo poche ore ha individuavano il conducente che è stato fermato. Al 24enne sono state contestate le sanzioni amministrative per la condotta di guida e ritirata la patente. Inoltre è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente, oltre che per lesioni. Fortunatamente i due sedicenni hanno riportato solo lievi ferite ed escoriazioni. Entrambi indossavano il casco.

