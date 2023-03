Gambarie è pura magia. Ma ora serve riaprire la storica seggiovia VIDEO

Il fascino della montagna che incontra il mare. Gambarie d'Aspromonte offre un panorama unico: dall'Etna innevato, allo Stretto di Messina, fino alle Isole Eolie. Un luogo magico dove è possibile sciare a 1700 metri d'altitudine guardando il mare.

Gambarie però da tre inverni vive senza la sua infrastruttura primaria: la storica seggiovia che collega Piazza Mangeruca agli impianti e che consente di poter godere di un panorama unico al mondo. La seggiovia per essere ripristinata occorre di un finanziamento di 3,5 milioni di euro circa sul quale da tempo il Comune di Santo Stefano d'Aspromonte sta avendo un dialogo costante con la Regione Calabria. A febbraio 2022 il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro, nato e cresciuto in questi luoghi, portò il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a Gambarie per fargli toccare con mano l'unicità di questa gemma incastonata nell'Aspromonte.

Ma in questo momento è ancora tutto fermo con la primavera ormai alle porte e una nuova stagione estiva all'orizzonte senza seggiovia. C'è però ottimismo rispetto agli impegni assunti dalla Regione: ascoltiamo nel video le parole del sindaco Francesco Malara, dell'operatore turistico Luigi Belmonte (che ricopre anche il ruolo di assessore comunale) e del signor Giuseppe Giunta, appassionato di Gambarie e grande sportivo. Inoltre, abbiamo raccolto anche la testimonianza scritta di Andrea Perri, imprenditore e presidente di Assotur Gambarie.

Malara: "Siamo sulla buona strada. Da parte nostra il massimo impegno"

A fornire rassicurazioni in merito è il sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte, Francesco Malara: "Abbiamo fatto dei buoni passi in questi ultimi giorni dando concretezza a quello che era l'impegno che la Regione ha sempre ammesso e ci ha sempre detto. Tutti si rendono conto dell'importanza di questo che io definirei il cuore metallico di Gambarie: in questo momento è brutto vederla così ferma, però questa è la struttura portante. Questa seggiovia è storica, ha quasi 100 anni e ha un grande valore economico perchè viene utilizzata in tutte le stagioni perchè è bellissimo lo spettacolo che si può ammirare all'arrivo al Monte Scirocco. La seggiovia rappresenta più del 50% dell'attività degli impianti: in questi anni abbiamo supplito, facendo grossi sforzi finanziari, con i bus navetta e abbiamo garantito l'accesso alle altre piste da sci ed i turisti hanno gradito. Ma in estate, senza questa seggiovia, tutto il resto delle attrazioni diventa non funzionante. Ciò ha comportato un rallentamento nel processo di sviluppo che avevamo già avviato, ma siamo ottimisti e speranzosi. I segnali sono buoni e speriamo presto di dare una buona notizia. Abbiamo fatto un cronoprogramma e i tempi sono molto realisticamente due anni da quando abbiamo il finanziamento. Sono tempi da prendere in modo abbastanza generico perchè ci sono i nulla osta, ci sono i collaudi. Noi però daremo priorità alla seggiovia, ci metteremo pancia a terra per cercare di realizzarlo nei tempi più veloci possibili e da parte nostra l'impegno è assoluto"

Perri, Assotur Gambarie: "Confidiamo nella politica. Gambarie non può più attendere"

I miei appelli riguardo la seggiovia di Gambarie, ormai ferma da tre stagioni invernali e da oltre due anni, sono rivolti agli amministratori regionali e locali interessati alla ricostruzione dell’impianto con la concessione di un finanziamento pubblico come già promesso da oltre due anni. Vogliono essere un invito al fine di affrettare tutte le procedure burocratiche e di valutare con serio interesse l’importanza di questo finanziamento poiché Gambarie, i suoi operatori, i suoi abitanti e tutta l’utenza non possono più attendere il fermo di questa importante struttura. Prima sarà concesso il finanziamento e prima sicuramente verrà avviata la procedura per la sua ricostruzione, dando a tutti noi speranze future. Sono sicuro che la ripresa della seggiovia porterà sicuramente sviluppo e benessere sul territorio facendo fare un salto di qualità alla località nel settore turistico. Aspettiamo delle risposte politiche che spero arrivino al più presto"

