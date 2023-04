Reggio, la nave "Grecale" è arrivata al porto. Tre giorni per visitarla VIDEO

La prima edizione annuale dell’esercitazione Mare Aperto 2023, il principale ciclo addestrativo della Marina Militare, organizzato e condotto dal Comando in Capo della Squadra Navale, conclude la prima fase e le unità navali sosteranno in diversi porti della penisola. In particolare nel porto di Reggio Calabria sarà visitabile nave Grecale, nei giorni 23, 24 e 25 aprile, con ingresso dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. La Nave, arrivata poco fa al porto, è stata ormeggiata nella banchina di Levante, con accesso dal varco sud esclusivamente a piedi.

La Mare Aperto vede impegnate forze e personale di 23 nazioni (12 Paesi NATO e 11 Partner), 41 unità navali tra navi e sommergibili, oltre ad aerei ed elicotteri dell’Aviazione Navale, reparti anfibi della Brigata Marina San Marco, incursori e subacquei del COMSUBIN, mezzi navali e aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l’aggiunta di mezzi e personale di Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, per un totale di circa 6.000 militari coinvolti unitamente a personale civile proveniente da diversi istituti universitari e centri di ricerca.

