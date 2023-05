Auto in fiamme a Caulonia Marina, paura tra i residenti di due condomini

Tanta paura, la scorsa notte, in via degli Emigrati, a Caulonia Marina., Per cause in corso d'accertamento, un'auto è andata a fuoco. Il fumo denso e nero e le fiamme alte sono arrivate persino al primo pianto di un condominio dove si trovava parcheggiato il mezzo. Sulla strada si affacciano due condomini con numerosi appartamenti da un lato e dall'altro della strada, un supermercato, un bar e diversi esercizi commerciali. Erano le 22:50 quando i residenti, che si sono subito accorti di quanto stava accadendo, hanno fatto scattare l'allarme e hanno avvertito i Carabinieri, i quali poi hanno contattato i Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti prontamente scongiurando il peggio, visto le numerose automobili parcheggiate in fila a destra e a sinistra del mezzo incendiato. Indagini in corso per chiarire le cause dell'incendio.

© Riproduzione riservata