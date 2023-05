Reggio, Lamberti Castronuovo in campo per la corsa a sindaco VIDEO

Eduardo Lamberti Castronuovo è sceso ufficialmente in pista offrendo la propria candidatura a sindaco di Reggio. L'ha fatto inaugurando la sua segreteria politica e lanciando un movimento civico ("abbiamo già sei liste pronte", ha affermato) che ha l'obiettivo di "fare di Reggio una città molto diversa da quella attuale che è amministrata malissimo". Alle elezioni comunali mancano ancora due anni ma per l'imprenditore "non è mai troppo presto quando ci si mette al lavoro per la propria città".

