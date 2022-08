Corpi che si scatenano in pista e danno vita a danze irresistibili. Uno è quello dell'eterna Jennifer Lopez, l'altro del ballerino di Gioia Tauro (nonché ex vincitore di Amici), Giuseppe Gioffrè. Oltre a J-Lo (in occasione di una serata benefica a Capri), anche altre star internazionali come Dua Lipa, Taylor Swift e Ariana Grande hanno voluto duettare con il danzatore calabrese in passato.

Jennifer Lopez scatenata con Giuseppe Giofrè, il ballerino di Gioia che vinse Amici FOTO | VIDEO Ben Affleck e Jennifer Lopez Jennifer Lopez

