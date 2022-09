Reggio, primo giorno di scuola senza mascherine e con tanta voglia di normalità VIDEO

Senza mascherine e senza distanziamento e con tanta voglia di un ritorno alla normalità. E’ attraverso questi presupposti ed auspici che è ripartita la scuola anche in Calabria. Siamo stati a Reggio per raccontare il primo giorno di studenti, docenti e genitori. Il ritorno in classe per molti, la prima volta per chi compie il grande passo dalle medie alle superiori. Le emozioni dei protagonisti del liceo Gulli’, dello storico liceo scientifico Leonardo Da Vinci e del liceo scientifico A. Volta. Primo giorno speciale anche per il dirigente Francesco Praticò da quest’anno alla guida, oltre che del Gulli’, anche del liceo Da Vinci.

Tanta voglia, dunque, di rimettersi in gioco e mettersi alle spalle i periodi della Dad e della pandemia con la consapevolezza che investire nell’istruzione sia la migliore medicina per un paese che ha voglia di futuro.

La scuola in Calabria riparte con poche ombre e lampi di speranza. Princi: concertazione stella polare

