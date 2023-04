Palizzi, visita degli studenti sul cantiere della variante della Statale 106 Jonica

Questa mattina, gli studenti dell'Istituto Superiore 'Gemelli Careri' di Oppido Mamertina (con sede a Taurianova), accompagnati dai docenti, hanno visitato i cantieri dei lavori di costruzione della Variante all'abitato di Palizzi della strada statale 106 'Jonica'.

I lavori si svolgono nel territorio del comune di Palizzi in provincia di Reggio Calabria e riguardano il completamento delle attività in precedenza avviate per la realizzazione della variante a 4 corsie alla SS 106 nel tratto di Palizzi, dell’estesa di 3,5 km circa.

L'intervento prevede la realizzazione di una sezione categoria B extraurbana principale; lo sviluppo del tracciato è previsto con una buona percentuale di tratti su viadotti e gallerie con origine sulla sede della SS106 e termine in corrispondenza di una rotatoria già realizzata per il nuovo svincolo di Palizzi.

Lungo il tracciato della variante, è prevista la realizzazione di 2 viadotti e 4 gallerie.

