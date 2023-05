Reggio, al via dal piazzale Enzo Ferrari il Memorial Lillo Cavallo ed il Festival Autoretrò

Partenza bagnata questa mattina a Reggio Calabria per il Memorial Lillo Cavallo e festival autoretrò 2023. Al Piazzale Enzo Ferrari di Pentimele le auto della casa di Maranello si sono radunate per la due giorni di iniziative dedicate agli appassionati di motori. In mattinata poi la partenza per il borgo di Galatro ed a seguire le visite a Marina di Gioiosa Jonica e a Roccella, per poi proseguire domani con le visite a Gerace ed ancora a Roccella.

Ad inaugurare il raduno, dedicato a Lillo Cavallo, questa mattina nel piazzale Enzo Ferrari i sindaci facenti funzioni del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

