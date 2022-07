Saladini: "Non firmo per la salvezza". Martino su Taibi: "Possiamo coesistere" VIDEO

Una giornata memorabile per Reggio Calabria quella di ieri venerdì 15 luglio 2022. Emozioni forti per una città che sogna di ripartire in grande, almeno calcisticamente parlando, con il nuovo progetto Reggina lanciato dal giovane patron Felice Saladini insieme al neo presidente Marcello Cardona, e ai direttori Martino e Taibi.

Ieri la Reggina ha vissuto momenti davvero molto intensi: dapprima la presentazione del neo allenatore Pippo Inzaghi al "Granillo" e poi la serata di gala nella magnifica cornice dell'Arena dello Stretto con la presentazione del calendario di Serie B.

E ai nostri microfoni ecco le parole del patron Saladini, del presidente Cardona e del direttore generale dell'area tecnica Martino.

