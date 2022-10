L'entusiasmo di Reggio per la vittoria col Cosenza. E ora si sogna in grande VIDEO

Il pubblico delle grandi occasioni. 15.417 spettatori al Granillo per assistere al derby Reggina - Cosenza. Il tris amaranto (Rivas, Menez, Pierozzi) ha mandato in visibilio il pubblico. L’entusiasmo di Reggio e la Reggina è travolgente in questo sabato di ottobre dal sapore d’estate. Tanti, tantissimi giovani, donne, famiglie con bambini per tifare i propri beniamini e sognare una rinascita che parte dal pallone, da quell’entusiasmo scatenato dal patron Saladini e dalla nuova società. Tutti pazzi per mister Inzaghi e Menez. “Sembra di rivivere gli anni della Serie A - dicono in molti - e la squadra gioca bene. Speriamo di continuare così. Obiettivo salvezza e i 40 punti - afferma qualche scaramantico - poi si vedrà...”

