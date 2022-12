Reggina, gli auguri di Cardona: "Siamo uniti, avremmo voluto le vostre famiglie qui" VIDEO

Natale in campo per la Reggina, attesa dal turno di Santo Stefano ad Ascoli. Nell'occasione, il presidente degli amaranto Marcello Cardona, con accanto mister Filippo Inzaghi, ha radunato il gruppo sul manto erboso e la voluto lanciare un messaggio di auguri in vista delle festività natalizie:

"Questo è quello che a me piace e penso anche a tutti voi. Domani è Natale e mi piace trovarvi sul campo: siamo particolarmente felici perchè volevamo creare un gruppo unito che si aiuta uno con l'altro. Ci sono dei valori che vanno oltre l'aspetto economico. Mi dispiace molto che non siete con i vostri cari, farò in modo per quello che possiamo che le cose cambino. Mi auguro che arrivi ai vostri cari e a voi con serenità questo messaggio, perchè sentiamo dal profondo del cuore farvi gli auguri. Speriamo che gli obiettivi che ognuno di voi ha e che sono più importanti degli obiettivi della società si realizzino: di umanità e di vicinanza delle vostre famiglie. Mi sarebbe piaciuto vedervi allenare con le vostre famiglie qui. Siamo pronti ad esservi sempre vicino".

