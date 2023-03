Reggio si tinge d'Azzurr(in)o, lunedì 27 c'è l'Italia. Ghisoni e Geria: “Salviamo i nostri giovani”

Il magic monday dei reggini si avvicina a grandi falcate. Lunedì 27 la Calabria si tingerà di azzurro grazie all'arrivo della Nazionale Under 21 guidata da Nicolato. Gli Azzurrini incroceranno l'Ucraina e lo faranno all'Oreste Granillo davanti al pubblico dei grandi occasioni. Perché non capita tutti i giorni di vedere le maglie della Nazionale scorrazzare per il prato verde reggino.

Tutto pronto in casa Reggina. Ad accogliere a braccia aperta la spedizione dell'Under 21 ci sarà anche Beppe Geria, deus ex machina del settore giovanile amaranto. Ed è proprio l'ex dirigente del Pescara a concedersi ai nostri microfoni e fare le carte al futuro del calcio italiano partendo... dal passato.

L'Italia giovane... e la Giovane Italia

Dove c'è un'Italia giovane a scendere in campo c'è anche... La Giovane Italia di Paolo Ghisoni, padre putativo del progetto calcistico che premia i migliori Under 19 dello Stivale azzurrabili. Gli scout Lgi saranno presenti in occasione dell'appuntamento di lunedì 27. Ma ci sarà anche nei tre giorni precedenti riservati al workshop che testerà, addestrerà e, perché no, offrirà un'occasione lavorativa a chiunque volesse mettersi alla prova.

© Riproduzione riservata