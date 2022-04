Ospedale Locri, il direttore formalizza la nuova “squadra” organizzativa

Il direttore sanitario dell’ospedale di Locri Salvatore Barillaro, riorganizza la direzione sanitaria ospedaliera formalizzando, «in attesa dell’espletamento del concorso del direttore della struttura ospedaliera complessa», tre dirigenti medici nell’organico della fondamentale struttura. In capo alla quale afferiscono «ambiti di competenza medico-legale, igienico-sanitaria e di prevenzione». La “stabilizzazione” dell’organico della direzione sanitaria con quattro dirigenti medici, un direttore e tre “vicedirettori” avviene in un momento in cui la gran parte dei reparti ospedalieri, anche dell’emergenza-urgenza, continuano a soffrire di una grave carenza di personale medico, dal momento che i concorsi non vengono espletati.

