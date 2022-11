Reggio, progetto e lavori in un unico bando per “salvare” l’isola ecologica sud

Un provvedimento arrivato al fotofinish per “blindare” le risorse del Pon Metro-React Eu destinati alla realizzazione dell’isola ecologica dell’area sud della città. Gli uffici Ambiente di Palazzo San Giorgio hanno adottato una determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione definitva-esecutiva ed esecuzione lavori su progetto di fattibilità tecnico economica. «Al fine di rispettare i vincoli fissati dall’Autorità di Gestione del Pon Città Metropolitane 2014-2020, fondi React Eu, risulta necessario dare corso al più presto all’affidamento dell’intervento sul progetto definitivo da porre a base di gara; la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all’affidamento tramite gara unica della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori».

Non solo «collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consente una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva».

