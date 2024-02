Reggio, il Comune concede l'utilizzo dell'immobile di viale Amendola al Tribunale

Un immobile del Comune in viale Amendola, già sede dell’Agenzia dei beni confiscati, passa al Tribunale di Reggio Calabria per diventare la nuova sede degli uffici del Giudice di Pace. Stamattina il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al presidente del Tribunale di Reggio Mariagrazia Arena ha firmato l'atto che segna ufficialmente il passaggio di consegna. Presenti durante il sopralluogo nell’immobile il vicesindaco Paolo Brunetti, la dirigente del settore Patrimonio edilizio Concettina Siciliano, ed il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio, Rosario Infantino. L’immobile ha ospitato in passato la sede dell’Agenzia dei beni confiscati, un bene nella disponibilità del Comune, poi ristrutturato e adeguato, dopo il passaggio dell'Agenzia nella nuova sede di via Campanella.