Reggina, la Fenice ufficializza altri due acquisti. Alla corte di Trocini arrivano Marras e Kremenovic

La Lfa Reggio Calabria ha ufficializzato l'acquisto di due nuovi calciatori: si tratta dell’esterno offensivo Niccolò Marras, che si lega al club con un contratto biennale, e del difensore Milan Kremenovic che si lega al club con un contratto biennale.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio e del Lecce, Marras nella stagione 2021/22 indossa la casacca dell’Arezzo in serie D. Nella stagione successiva firma con la Sambenedettese dove colleziona 27 presenze realizzando quattro reti prima di trasferirsi al Brindisi.

Indosserà la maglia n. 18.

Nato a Berlino, classe 2002 dopo aver fatto tutte le trafile del settore giovanile dell’Herta Berlino, Kremenovic si trasferisce in Serbia dove veste le maglie di Graficar e Macvs. Il suo arrivo in Italia a Frosinone nel luglio del 2022. A gennaio 2023 lascia l’Italia per trasferirsi fine al termine della stagione alla società NPA Hebar.

Indosserà la maglia n. 43