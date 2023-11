Reggina a Castrovillari per rialzarsi. Trocini: "Non sarà una passeggiata" LE PROBABILI FORMAZIONI

L’imperativo è battere il fanalino di coda Castrovillari, ancora a secco di successi. Reggina che non ha alternative se vuole coltivare qualche speranza di raggiungere almeno il terzo posto, occupato attualmente dai “cugini” della Vibonese. Ci credono i tifosi che accorreranno numerosi pure al “Mimmo Rende”. Fischio d’inizio alle 14.30. La stagione purtroppo è cominciata in salita a causa della mancata preparazione e gli ultimi risultati non proprio positivi hanno fatto scemare un po’ di entusiasmo. Al netto comunque delle difficoltà emerse nelle partite precedenti, gli amaranto hanno la possibilità di entrare nel perimetro dei playoff, considerando anche che tra meno di un mese riaprirà il mercato.

L’organico sarà rinforzato, soprattutto nel reparto avanzato. Trocini, ieri mattina, ha incontrato al centro sportivo i giornalisti. Nel presentare il derby, ha chiesto ai suoi ragazzi uno scatto d’orgoglio per cancellare il ko rimediato, mercoledì scorso, contro la capolista Trapani: «Servirà - ha esordito il tecnico - conquistare l’intera posta. Non sarà comunque una passeggiata, anche perché i nostri avversari dopo il cambio dell’allenatore hanno acquisito maggiore compattezza e sono reduci da tre risultati utili. Inoltre hanno tesserato elementi nuovi. Punteranno, quindi, a fare il massimo perché ritengono fondamentale la sfida contro la Reggina».

Sul ritiro del Lamezia dal campionato ha aggiunto: «E’ un torneo strano, forse falsato. Il calendario è stato composto senza criterio. Ingiusto togliere tre punti alle formazioni che hanno vinto con il Lamezia. A noi pesano tantissimo. In quell’occasione abbiamo perso Mungo fermato da una ammonizione e Parodi per un problema fisico. Chi è preposto a decidere deve farsi parecchie domande, mettendo in conto anche i nostri ripetuti impegni infrasettimanali. Trovo sia una cosa assurda. Ci saranno due compagini che riposeranno ogni domenica e non riesco a capire come mai si è arrivati ad una situazione del genere. Per quel che ci riguarda, cercheremo di produrre di più sul piano della manovra e delle occasioni. Tornando ad analizzare il match col Trapani, nella prima mezz’ora siamo stati reattivi e potevamo anche andare in gol, mentre nei minuti successivi abbiamo avuto un calo. La nota positiva è stato il recupero di Rosseti e anche Bolzicco è in procinto di rientrare».

Passaggio anche sulla rosa: «La conoscenza aumenta con il trascorrere delle giornate». Si è poi soffermato sugli infortunati: «Non rientra nessuno. Si è fermato anche Martinez e bisognerà verificare quando potrà tornare in campo. In porta toccherà al giovane Vercea che ci darà la possibilità di schierare un over in più tra i calciatori di movimento. Adesso l’unica strada è quella di fare risultati e sono sicuro che, col tempo, e il ritorno di alcune pedine, potremo recuperare posizioni in classifica. Si conclude un ciclo di incontri complicati».

Gara attenzionata. L’Osservatorio Sulle Manifestazioni Sportive ha inserito il derby tra quelli caratterizzati da profili di rischio per l’ordine pubblico. I supporter amaranto saranno numerosi anche a Castrovillari. Non è una trasferta lontana ed è prevista una buona affluenza. L’arrivo della Reggina mobiliterà l’intera cittadina che si vestirà a festa per l’evento. Dopo Castrovillari, gli amaranto ospiteranno la Vibonese. Domenica 19 faranno poi visita all’Akragas e chiuderanno il mese ospitando i campani del Real Casalnuovo. Quest’ultimi annoverano tra le loro fila il brasiliano Reginaldo che, in riva allo Stretto, ha conseguito una promozione in serie B.

Le probabili formazioni

Castrovillari: Patitucci, Festa, Olivieri, Aceto, Alfano, Atteo, Cosenza, Teyou, Varela, Morrone, Jawarà. All.: Riccio-Donato. In panchina: Aprile, Abbenante, Izco, Romeo, Azzaro, Serafino, Scognamiglio, Giacalone, Toziano.

Reggina: Velcea, Dervishi, Ingegneri, Girasole, Martiner, Zucco, Mungo, Barillà, Marras, Rossetti, Provazza. All.: Trocini. In panchina: Fecit, Kremenovic, Bontempi, Bright, Ricci, Salandria, Bianco, Coppola, Perri.