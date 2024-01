Reggina, c’è un altro giovane per la difesa

C’è un nuovo under per Bruno Trocini. La Reggina ieri ha annunciato l’ingaggio di Vincenzo Mattia Rana. Terzino destro, classe 2005, arriva in prestito dal Bari. È nativo di Barletta e cresciuto nel settore giovanile biancorosso. Aveva iniziato la stagione nella Cavese. Con i campani non ha trovato molto spazio (2 presenze nel Girone G di Serie D e 3 in Coppa Italia). Nel suo curriculum anche un’esperienza nel Milan Under 18 (16 presenze nella stagione 2022-2023). Ora per lui inizia una nuova avventura sullo Stretto.

Rana ha la stessa età di Martiner e Cham, i due calciatori che hanno giocato di più da terzini nella difesa a quattro. Bruno Trocini avrà dunque maggiore scelta per quel che riguarda i giovani da mandare in campo, ma strada facendo si è formata una squadra che ora ha anche un buon numero di alternative.

A livello numerico c’è un parco giocatori con tanti interpreti che conoscono la categoria . L’auspicio è che la pausa natalizia sia servita anche per assemblare meglio un gruppo che ha dovuto fare i conti con le difficoltà di chi non ha svolto la preparazione precampionato.

In porta Martinez (che deve ancora scontare un turno di squalifica) e Velcea danno garanzie e uno dei due è pure under. In difesa dietro al pacchetto titolare composto da Martiner, Girasole, Ingegneri e Cham c’è una linea di alternative importanti per la categoria con Dervishi (appena recuperato), Kremenovic, Zanchi e Parodi. A loro adesso si è aggiunto anche Rana.

La zona dove c’è meno scelta è la linea mediana. Da qualche giorno è tornato disponibile Zucco e ci sono sempre Mungo, Salandria e Barillà. Manca qualcosa più avanti, benché da mezzala all’occorrenza possa giocare anche Porcino. Ed è lì che probabilmente entro la fine di gennaio arriverà qualche giovane per completare il mosaico. Attenzione, però, al giovane e talentuoso Simonetta (classe 2006) che presto potrebbe avere una chance.

Sembra adesso ben assortito anche l’attacco. Renelus e Lika, gli ultimi arrivati, sono calciatori giovani ma che hanno già esperienza in D e sono pronti a diventare alternative importanti a Porcino e Provazza, oggi potenziali titolari della zona offensiva esterna. Per l’attacco ci sono anche Perri e Marras, oltre ovviamente ai due centravanti Bolzicco e Rosseti.

La palla adesso passa a Trocini che dovrà trovare la combinazione ottimale di formazioni scelte a partita in corso. Il primo banco di prova sarà proprio il match di domenica.

Ieri doveva essere un giorno di festa ed orgoglio per il 110° compleanno della Reggina. L’appuntamento con l’evento organizzato dai tifosi era fissato alle ore 18 all’Arena dello Stretto, ma la pioggia che a lungo è scesa su Reggio Calabria ha portato al posticipo di tutto.

La festa è solo rinviata a sabato 13 gennaio alle ore 18 e ci sarà una nuova occasione per colorare d’amaranto uno dei luoghi simbolo della città.