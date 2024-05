Reggina, non solo play off: occhi puntati sulla riqualificazione del centro sportivo Sant'Agata

La Reggina ha più di un obiettivo in vista oltre ai play-off con il Siracusa. Il 20 maggio è la scadenza per presentare proposte per il centro sportivo Sant'Agata. Il club ha depositato la documentazione necessaria per il proprio progetto di riqualificazione. Questo non stupisce, dato che il club aveva già fatto sopralluoghi. Tuttavia, c'era stata incertezza sul gestire una struttura troppo grande per una squadra di Serie D o C. Attualmente, il club utilizza solo una parte del centro sportivo temporaneamente. Se la gestione a lungo termine si profilasse, ci sarebbero cambiamenti significativi, incluso il rifacimento dei campi da gioco e la creazione di spazi per scopi sociali, didattici e ricreativi. Il club ha presentato la manifestazione d'interesse tramite un'Associazione Temporanea d'Impresa con un'importante azienda nel settore edilizio ed energetico. Resta da vedere se ci saranno altre proposte, ma gli occhi della Reggina sono puntati sulla riqualificazione del Sant'Agata.