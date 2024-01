La Reggina cerca rinforzi in mediana: tre i nomi sul taccuino

La partita di domani con il San Luca e il calciomercato che non è ancora finito. Sono ore intense per la Reggina che sta preparando una partita in cui vuole dare seguito alle cinque vittorie consecutive e punta a rendere ancora più competitiva la rosa.

Trocini deve fare i conti con qualche assenza importante. Prima fra tutte quella di Nino Barillà, squalificato. A dare notizie sulle condizioni dei giocatori che hanno qualche problema fisico sarà proprio il tecnico. Oggi alle ore 12.15 ci sarà la conferenza stampa dell’allenatore e se ne saprà di più sulle convocazioni. Ci si aspetta il recupero di Mungo. Porcino e Rosseti sono in dubbio, mentre non dovrebbero essere della partita Zanchi e Renelus. La buona notizia per l’allenatore è che adesso si è allargata la scelta per quel che riguarda gli under. Con il rientro di Martiner, la ritrovata disponibilità di Dervishi e l’ultimo arrivato Lika, le scelte nella formazione iniziale sono un po’ meno prevedibili. La Reggina adesso ha a disposizione praticamente sei ruoli in cui poter schierare un calciatore under. A Trocini il compito di sceglierne un minimo di quattro, come il regolamento prevede. Il riferimento è ai due esterni d’attacco dove ci sono Provazza, Lika e Perri, al centrocampo con Zucco, a due terzini di difesa con Cham, Martiner (in foto) e Dervishi e in porta con Velcea. Tra i pali tra l’altro tornerà a disposizione Martinez dopo le quattro giornate di squalifica.Va detto che il giovane collega rumeno, al di là della possibilità di schierare gli under anche in altre posizioni, finora ha fatto bene.

Dove invece la coperta è corta è il centrocampo. La squalifica di Barillà e i dubbi sulla disponibilità di Mungo in questa settimana sono stati un campanello d’allarme, tenuto conto che si rischiava di avere a disposizione solo Salandria e Zucco. Da tempo però la società è attiva su diversi fronti di calciomercato. Il direttore sportivo Maurizio Pellegrino sta lavorando nella direzione che ormai tutti conoscono: potenziare questa squadra e chiudere operazioni che siano funzionali anche al progetto della prossima stagione. Per la linea mediana ci sono tre nomi che sono sul taccuino. Uno è quello del senegalese Malick Mbaye. Classe 1995, gioca attualmente nel Khaitan Sc in Kuwait. Nel suo passato, però, ci sono oltre 100 presenze in Serie B con le maglia di Chievo (con cui ha anche una presenza in A), Carpi, Latina e Cremonese. Nella stagione 2022-2023 era stato invece alla Viterbese. Sarebbe un rinforzo over, così come lo sarebbe Valerio Labriola. Il centrocampista, classe 2001, è di proprietà del Giuliano (Serie C Girone C). Cresciuto nel Napoli, quest’anno ha collezionato 5 presenze . Nelle due stagioni precedenti per lui due campionati di terza serie giocati con il Taranto e in cui ha trovato tanto spazio.

Under invece è Toni Caravaca. Lo spagnolo classe 2004, prodotto della Cantera del Barcellona, è di proprietà del Sorrento. Per lui solo una presenza con i campani in Serie C, lo scorso 15 ottobre. Sarebbe un calciatore della stessa età di Zucco e di fatto garantirebbe un’alternativa come under. Si attende almeno un rinforzo per il centrocampo, benché non sia da escludere che alla fine possano arrivare un calciatore over e un giovane. Il lavoro sul mercato della Reggina non dovrebbe essere circoscritto a metà campo.

La società amaranto dovrebbe aggiungere alla rosa anche un difensore ed un altro attaccante. Molte situazioni si potrebbero chiarire all’inizio della prossima settimana.