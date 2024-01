Il San Luca non centra l'impresa storica e la Reggina manca la sesta vittoria consecutuva

Il San Luca si ferma ad un passo da un’impresa storica, la nuova Reggina si rammarica per un passo falso che le fa mancare l’appuntamento con la sesta vittoria consecutiva. Si può riassumere così il pomeriggio del Granillo che regala un pareggio che le due compagini salutano in maniera diversa.

Marcatori : 46' Pelle, 42' st Perri REGGINA (4-3-3): Martinez 6; Parodi 6 (28' st Marras s.v.), Girasole 5,5 , Kremenovic 5,5, Cham 5,5 (17 st Porcino 6) ; Mungo 5,5, Salandria 5 (10' st Provazza 6), Zucco 5 (28' st Rana s.v.); Lika 6, Bolzicco 5, Perri 6. A disposizione : Velcea, Ingegneri, , Martiner , Dervishi, Simonetta. All. Trocini 5,5 SAN LUCA (4-3-3): Iannì 6,5; Calderone 5,5 (1' st Caligiuri 6 ), Pezzati 7 , Fiumara 7 , Signorelli 6; Mazzone 6,5, Sofrà 7, Romero 7 (37' st Bordon s.v.), Ficara 6,5, Pelle 7,5 (21 st Krusnauskas 6) , Diarra 5,5 (19 ' st Giampolo 6). A disposizione : Mittica, Pino, Murdaca, Marte,, Schembari. All<. Mancini 6 Arbitro: Gai di Carbonia. Note: Ammoniti: Caligiuri, Mungo, Pezzatim Kremenovic. Corner: 10-2. Spettatori:3.626. Recupero: 1’ e 6’

Il San Luca, dopo aver stretto i denti per tutta la prima frazione, ha trovato un sorprendente vantaggio proprio nel recupero. Bella la combinazione tra Ficara e Pelle, con la difesa amaranto scoperta. Da pochi passi dentro l’area di rigore, l’attaccante degli ospiti ha messo la palla sotto l’incrocio.

Nel primo tempo si è assistito ad un monologo amaranto. Più volte i padroni di casa sono entrati in area, hanno collezionato occasioni da rete, ma sono mancati al momento di fare gol. E se nel calcio non fai centro rischi di pagarla a caro prezzo.

Nella ripresa si è visto un San Luca molto più intraprendente, capace di alzare la pressione sugli avversari e meno in difficoltà sugli attacchi amaranto. Tuttavia, pur con tanti assenti, la Reggina ha potuto fare leva su un maggiore tasso tecnico che ha permesso ugualmente qualche chance importante. Tra le altre, una traversa di Mungo con un tiro dalla distanza e un colpo di testa di Provazza, neutralizzato da una grande parata di Iannì.

A tre minuti dalla fine, però, è arrivato il punto dell’1-1. Lo ha realizzato Perri direttamente su un calcio di punizione battuto dal limite. Nel finale clamorosa palla gol per Lika, ma in pieno recupero l’esterno amaranto non è riuscito a centrare la porta da pochi passi su una palla vagante