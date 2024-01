"Granillo" stregato per la Reggina. Gli amaranto conquistano solo un punto col Portici

Ennesimo insuccesso casalingo per la nuova Reggina che non va oltre il 2-2 tra le mura amiche con il Portici. A portare via punti da Reggio Calabria è una squadra che ha fatto un’ottima figura al Granillo. Non buona, invece, quella degli amaranto, incapaci di far valere la superiorità tecnica sugli avversari. Persino la difesa, punto di forza della squadra fino al momento, adesso vacilla. Due gol al passivo raccontano che la solidità della fase migliore di queste giornate è lontana e l’attacco continua a fare fatica quando c’è da mettere la palla dentro. Non a caso le due realizzazioni sono state di un centrocampista come Mungo .

I campani sono passati in vantaggio al 16' con Zanoni trasformando in gol una palla arrivata in area sugli sviluppi di un corner. Gli amaranto hanno pareggiato poco dopo la mezz’ora. Bravo Porcino a spingere sulla sinistra e a mettere in mezzo un pallone che, dopo un rimpallo, è diventato solo da spingere in rete per Mungo.

Nel secondo tempo, nel tentativo di andare a caccia della vittoria, gli amaranto si sono fatti trovare scoperti ed hanno subito il 2-1. Maione è scappato via a Girasole, palla in mezzo e deviazione vincente di Orefice. Sembrava finita, ma Mungo firma il 2-2 pochi minuti dopo. Il centrocampista ha messo la palla in porta dal limite dell’area, sfruttando una corta respinta del portiere De Luca in uscita. Vani i tentativi di assalto finale da parte della Reggina per andare a caccia della vittoria.

Foto di Attilio Morabito