Reggina, necessario ritrovare la strada

Giocare e possibilmente vincere. Di questo ha bisogno la Reggina, reduce da due punti conquistati nelle ultime tre partite.

I tifosi masticano amaro ma non è corretto parlare di pressioni dall’ambiente. Il deludente pareggio con il Portici è stato quasi salutato con indifferenza dal pochissimo pubblico presente al “Granillo”. La città sembra guardare più al futuro che al presente.

Ma la squadra ha l’obbligo di ritrovare la strada per mettere in cassaforte il quarto posto e l’accesso ai playoff. La post-season può non servire a nulla, ma conquistarla è un passaggio fondamentale per dare autorevolezza al progetto tecnico della società.

Domani contro il Licata si gioca a Ravanusa, uno stadio che ha già portato bene alla nuova Reggina. Lì il 3 dicembre contro il Canicattì gli amaranto ottennero i tre punti con uno dei due gol realizzati da Bolzicco in campionato. La vena realizzativa dell’argentino finora non è stata quella di un bomber di razza. Da lui ci si aspetta di più. Anche perché il peso dell’attacco continuerà ad essere in gran parte a carico di Bolzicco, considerato che Rosseti e Renelus non saranno ancora disponibili.

Negli ultimi giorni la squadra si è allenata a Campo Calabro. Rispetto alla gara con il Portici domenica non ci si attendono stravolgimenti dal punto di vista tattico. Qualcosa cambierà probabilmente negli uomini.

Uno tra Martiner (classe 2005) e Cham (2005) potrebbe tornare dall’inizio, con Parodi che potrebbe ritrovare una maglia da titolare a destra in difesa. A centrocampo gli uomini sono contati, ma non è da escludere che si possa vedere una disposizione diversa rispetto alle ultime uscite. Da valutare le condizioni di Salandria che ha saltato l’ultima gara di campionato. A completare il tridente potrebbero esserci Lika e Provazza, che sono entrati a gara in corso con il Portici. Solito dubbio Velcea-Martinez in porta, con la scelta che potrebbe dipendere anche dall’eventuale necessità di avere un under in porta.

Alle 12 è in programma la conferenza stampa di Bruno Trocini. Ieri intanto sono arrivate le prime dichiarazioni di Cristiano Belpanno ai canali ufficiali del club. «Sono felice - ha dichiarato il centrocampista classe 2004 ex Catanzaro - di essere arrivato a Reggio Calabria. Appena ricevuta la telefonata del ds Pellegrino mi sono confrontato con la mia famiglia e ho accettato subito la proposta».

Belle parole nei confronti del gruppo: «Conosco Provazza - ha rivelato - perché in questi anni ci siamo scontrati diverse volte a livello di settore giovanile. Non conosco gli altri, ma mi hanno accolto tutti a braccia aperte facendomi capire di essere un gruppo coeso e compatto. Ho assistito a diverse partite della Reggina al Granillo, sono rimasto colpito dal tifo e dal calore dei tifosi che riescono a trascinare i giocatori in campo. Non vedo l'ora di esordire davanti al nostro pubblico».