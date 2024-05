Inaugurata la "Antonio Rende": Taurianova si riappropria della preziosa Biblioteca

C’è il filo prezioso della storia a cucire i lembi di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024 . Quel filo sottile, ostinato e infinito, che lega insieme l’identità dei luoghi, con la sua anima e le sue narrazioni, per tradurne le sembianze in prospettiva luminosa rivolta al futuro. Questa la scommessa, questo l’auspicio. L’inaugurazione della nuova biblioteca comunale “Antonio Renda”, celebrata ieri pomeriggio , ha posto il tassello fondamentale del progetto culturale immaginato dall’amministrazione per la “sfida Capitale”. Un passo significativo per dare il via ufficiale al percorso che condurrà fino al traguardo dell’aprile 2025. Riscatto del territorio, contrasto alla povertà educativa e promozione della cultura come strumenti di inclusione e trasformazione sociale: questi i temi affrontati sin da subito.

Nel 2020 il cambio di passo. Su impulso di Maria Fedele, l’inizio di un’opera complicata ma inesorabile verso la costruzione di un polo culturale di alto profilo. Un cammino a tappe forzate, carico di entusiasmo e percorso dalla sana partecipazione, che ha incrociato il progetto Capitale Italiana del Libro. Una comunione perfetta, capace di riassumere idee e orizzonti di una città che vede nella cultura il vero motore per la rinascita. «La riapertura della biblioteca è un progetto coltivato con determinazione in questi ultimi due anni - ha spiegato il sindaco di Taurianova Biasi -. È tra le pagine dei libri che si trovano i veri strumenti per la trasformazione, il riscatto di cui oggi parliamo».

Tra le opportunità offerte dalla nuova biblioteca, anche tecnologie volte a garantire l’accessibilità per i soggetti fragili, inclusa una postazione per disabili non vedenti, e l’app “Bibliotaurus” per favorire a tutti la fruizione dei servizi bibliotecari. «Questo è un primo importante traguardo – ha scandito l’assessore alla Cultura e direttore artistico di Taurianova Capitale Italiana del Libro, Maria Fedele –. Puntiamo sul coinvolgimento del territorio, ma soprattutto su quello dei più giovani. Partire dalla riapertura della biblioteca significa iniziare il nostro percorso come comunità per colmare le disuguaglianze educative, una tematica chiave per noi». Una “nuova storia” che, secondo Pierfranco Bruni, presidente della Commissione della Capitale Italiana del Libro 2024 del Ministero della Cultura «creerà un volano di sviluppo attraverso processi culturali utili al nostro Sud per divenire un vero e proprio tramite con le grandi capitali e culture europee. Taurianova può essere un riferimento concreto per l’intera cultura Italiana». Suggestioni emerse, con chiarezza, sin dal taglio del nastro. Come a marcare una nuova era per la realtà taurianovese.