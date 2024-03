Reggina, per il derby con la Vibonese disponibili anche Mungo e Barillà

La prova con il Castrovillari è stata convincente, ma nella Reggina per il match contro la Vibonese ci saranno nuove valutazioni da fare. Domenica scorsa contro i rossoneri del Polloino quasi mai la squadra amaranto è stata lunga come si era visto in altri casi, anche contro avversari di bassa classifica. Aver sbloccato presto il risultato e la differenza di valori in campo con gli avversari può aver giocato a favore, ma a livello tattico sono emersi tanti aspetti significativi.

La sensazione è che la presenza di un vero play davanti alla difesa, seppur giovanissimo come il classe 2006 Simonetta, abbia dato equilibri diversi e più sicuri alla formazione amaranto.

Salandria mezzala destra, invece, è apparso in crescita e ha garantito un significativo apporto nelle due fasi. Lo stesso dicasi per Porcino che, da mezzala sinistra, ha completato un mosaico in cui tutto ha funzionato alla perfezione.

Contro la Vibonese occorrerà trovare la giusta sintesi tra gli ottimi spunti forniti dal settore nevralgico nell’ultima prestazione e quelli che potrebbero essere rientri importanti.

Domenico Mungo, ad esempio, si è allenato in gruppo e dopo aver saltato le ultime due gare per un problema muscolare dovrebbe tornare in corsa per una maglia da titolare. La speranza è di avere a disposizione anche Barillà. Per il capitano sembra esserci ottimismo in relazione ad un suo recupero per domenica.

I due, tra l’altro, sono i calciatori che hanno avuto il maggior minutaggio nell’arco della stagione. Questo certifica quanto siano centrali nelle idee di Trocini.

Contro il Castrovillari, tra l’altro, è rimasto fuori anche Perri dalla formazione titolare. Il classe 2004 ha segnato sei reti nel corso di questo campionato, le stesse di Barillà. I due insieme hanno messo la firma su un terzo di tutte le realizzazioni di una squadra che, soprattutto nel girone d’andata, ha segnato molto poco.

Perri è entrato comunque molto bene a gara in corso contro il Castrovillari, offrendo a Provazza la palla del 3-0. Rispetto a tutti gli altri è un calciatore più offensivo, che fa vedere il meglio quando va a prendersi lo spazio sulla trequarti. Sarà out Zucco.

Le scelte, come al solito, saranno anche guidate dalle posizioni in cui si vorranno collocare gli under. Con il Castrovillari c’erano il 2004 Velcea in porta, il 2005 Martine a destra in difesa, il 2006 Simonetta in mezzo al campo e il 2003 Provazza in attacco.

E, a proposito di calciatori che rientrano, in difesa potrebbe toccare nuovamente a Girasole. Contro il Castrovillari ha giocato Kremenovic, dando ancora una volta dimostrazione di affidabilità. Il difensore reggino, però, ha sempre giocato titolare quando è stato a disposizione e domenica si sarà messo alle spalle la squalifica che lo ha costretto a saltare l’ultima sfida di campionato.