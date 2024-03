Vibonese-Reggina, antipasto playoff

Aria di derby. Cresce l’attesa per la sfida con la Vibonese, in programma nel pomeriggio. Ieri mattina, prima della partenza, Trocini ha incontrato i giornalisti al centro sportivo mettendo in guardia i suoi calciatori sulle insidie del match: «Troveremo – ha dichiarato – una squadra forte che sta disputando un grande campionato. Noi comunque siamo in salute come dimostrano le recenti uscite. Rispettiamo l’avversario e faremo il possibile per limitare la sua qualità».

L’infermeria si è quasi svuotata: «Barillà ha recuperato come anche Mungo, mentre Zanchi resta in dubbio. Ha avuto un trauma e bisognerà aspettate 24 ore per capire se si riassorbirà l’ematoma. Giovedì ritroveremo, inoltre, Rosseti che ha finito di scontare la squalifica».

Sui singoli si è così espresso: «Provazza migliora partita dopo partita e adesso, rispetto ad un mese fa, è una certezza. Stesso discorso vale per Renelus, ripresosi dall’infortunio. Averli a disposizione mi permetterà di trovare soluzione tattiche alternative. Quando sono in giornata riescono a fare la differenza».