La Reggina può volare con le sue ali. Renelus e Provazza valori aggiunti

In casa amaranto si guarda già alla gara contro il Real Casalnuovo, in programma domenica alle 15. Match da prendere con le molle visto che nella sfida d’andata i campani hanno già battuto la Reggina. Sulla carta, anche guardando la classifica, gli ospiti sono favoriti, ma nel calcio non ci sono incontri dall’esito scontato. Fondamentale non perdere e anche in pareggio potrebbe, appunto, essere utile. Playoff comunque quasi blindati alla luce degli ultimi risultati. A tal proposito, giovedì scorso la squadra ha triturato i siciliani con una prestazione perfetta. Non c’è stata praticamente partita, nonostante il precario stato di forma di alcuni elementi, reduci da diversi problemi fisici. Nelle ultime uscite Trocini ha dovuto rinunciare all’under Zucco che dovrebbe rimanere fuori anche per i prossimi impegni. Da monitorare, invece, le condizioni di Salandria che si è fermato proprio nel momento in cui il suo rendimento stava crescendo. Da valutare Porcino che potrebbe rientrare ad Afragola. L’esterno ha assistito al successo sull’Akragas dalla tribuna e in questi giorni si deciderà se convocarlo. Acciaccato anche Lika, fuori per una contusione al piede.

L’allenatore dovrà, quindi, valutare diverse situazioni. A prescindere da tutto, il gruppo è in crescita e siamo convinti che sarà protagonista di un finale di stagione importante. Il rientro di Rosseti consentirà al tecnico di avere l’imbarazzo della scelta per quel che riguarda il reparto avanzato. L’ex Siena, pur non essendo il classico centravanti d’area, è in grado alternarsi con Bolzicco che attraversa una fase di involuzione. L’argentino è in calo e forse avrebbe bisogno di un po’ di riposo. Lotta, ma non trova quasi mai la porta. Se il sudamericano è in crisi di gol, la stessa cosa non può dirsi per il duo Renelus-Provazza che sta facendo la differenza. Il primo quando accelera è devastante e contro i granata partirà sicuramente dall’inizio. I suoi strappi potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia di casa. È stato un acquisto azzeccato. Si diverte segnando. Anche il secondo è nel suo momento migliore e lo si è notato nei mesi di febbraio e marzo. Ha ritrovato fiducia riuscendo ad essere più freddo davanti alla porta. Esterni fondamentali nel sistema gioco di Trocini che si è ormai affezionato al 4-3-3. È un modulo in grado di esaltare le caratteristiche di Renelus e Provazza. Il Real Casalnuovo non appena viene attaccato va in confusione come accaduto a Barcellona Pozzo di Gotto. Partenopei sconfitti meritatamente. Ko che ha messo a rischio la partecipazione ai prossimi playoff, “minacciati” dalla risalita dell’Acireale. Da segnalare che all’andata i granata hanno espugnato il “Granillo” con le reti di Dore e dell’ex Sarno, freddo dal dischetto. Per la Reggina aveva aperto le marcature Mungo.

Diario. Ieri pomeriggio il gruppo si è ritrovato al centro sportivo per la ripresa della preparazione. Si lavorerà sodo nel corso della settimana. Trocini sembrerebbe intenzionato a proporre nell’undici titolare Rosseti, rientrato dalla pesante squalifica. L’attaccante si candida per una maglia. Nel frattempo l’Under 15 Michele Violi ha ricevuto la convocazione da parte della rappresentativa nazionale Area Centro-Sud. Raduno previsto in quel di Latina. Crescono i talenti amaranto.