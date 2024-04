Calciomercato l'originale attraversa l'Italia anche quest'anno: dal 15 al 19 luglio farà tappa a Reggio Calabria

Presentata a Fano, al Teatro della Fortuna, la nuova edizione estiva di “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna che da lunedì 3 giugno su Sky e in streaming su NOW attraverserà l’Italia da nord a sud per un’edizione che, per la prima volta, sarà totalmente on tour.

LE TAPPE

Saranno 7 le località che ospiteranno la rubrica: si parte dalla regione Marche, con Fano che a distanza di un anno sarà la prima città ad ospitare il tour del programma dal 3 al 7 giugno. Ancora Marche la settimana successiva, con Senigallia che farà da palcoscenico dal 10 al 15 giugno. Cambio di riviera dal 17 al 21 giugno, con la Liguria e Alassio protagonisti della terza settimana. Si torna sul versante adriatico dal 1° al 5 luglio, con Cervia Milano Marittima che farà da cornice nella settimana di apertura ufficiale delle trattative. La settimana successiva ritorno in Friuli-Venezia Giulia, regione che ha ospitato il programma sia nella scorsa edizione invernale che in quella estiva. Quest’anno toccherà a Grado dall’8 al 12 luglio. Dal FVG alla Calabria per l’ultima settimana prima della pausa, con Calciomercato - L’Originale che toccherà la punta dello stivale, a Reggio Calabria, dal 15 al 19 luglio. La rubrica tornerà a parlare del mercato estivo nelle ultime settimane di agosto, con il Trentino e la splendida Val di Fassa che ospiteranno il programma dal 19 al 23 agosto.