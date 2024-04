Reggina, sorrisi dall'infermeria: al rientro Salandria e Martiner

Ci sono due buone notizie in casa Reggina: Matteo Martiner e Ciccio Salandria vanno verso il recupero dopo i problemi fisici avuti nelle ultime settimane. Trocini si appresta ad avere nuovamente due calciatori che ampliano la scelta in vista di un finale di campionato e dei playoff in cui servirà il contributo di tutti. Contro il Canicattì l’assenza del giovane difensore ha permesso di vedere per la prima volta all’opera Rana dal primo minuto. Le risposte date sul campo da un altro under valido sono state incoraggianti e hanno rappresentato la conferma della profondità della rosa amaranto.

Un aspetto che si nota soprattutto in questa fase in cui tutte le cose sembrano funzionare, indipendentemente dai protagonisti che vanno in campo. Senza ad esempio un tassello fondamentale come Renelus, non al meglio ed entrato solo a gara in corso, la ricomposizione della formazione titolare ha comunque dato effetti positivi con Porcino mezzala sinistra e Perri portato nel tridente. Martiner è però un elemento fondamentale come dimostra il suo minutaggio stagionale. Nonostante si tratti di un calciatore classe 2005, è il quarto giocatore più utilizzato da Trocini dopo calciatori come Mungo, Barillà e Girasole. E questo, al di là dell’obbligo di schierare i quattro giovani, è il parametro che maggiormente certifica la qualità del rendimento del calciatore arrivato in prestito dalla Pro Vercelli.