Locri-Reggina, emozioni da derby. Appuntamento alle 15 al Macrì

Febbre da derby. Appuntamento alle 15 al Macrì. La Reggina proverà a conquistare l’intera posta per continuare la serie positiva. Ieri Trocini ha incontrato i giornalisti al centro sportivo presentando il match, ma si è parlato pure di altro: «Non sarà facile contro il Locri, formazione ostica. Ho detto ai giocatori di non avere un approccio timido. Dovremo stare particolarmente attenti. Il gruppo comunque è in salute e sono fiducioso in vista dell’incontro di domani (oggi ndc). Abbiamo lavorato intensamente nel corso della settimana perché l’obiettivo è chiudere al meglio il campionato». L’allenatore ha successivamente stilato un bilancio: «Si è cominciato da zero. Le difficoltà ci sono state, anche siamo riusciti a venirne fuori. Nonostante la mancata preparazione, ci troviamo al quarto posto, per cui il bicchiere è da ritenersi mezzo pieno».

Ha poi spiegato cosa si è verificato nel periodo natalizio: «Durante la sosta i calciatori hanno messo benzina nelle gambe, tant’è che non appena è ripreso il campionato si è notata maggiore reattività. Da gennaio in avanti i risultati sono puntualmente arrivati, anche se resta il rammarico di aver perso lasciato qualche punto per strada». Passaggio su Bolzicco e Rossetti: «Possono tranquillamente coesistere perché hanno caratteristiche differenti. Tomas con i suoi movimenti ci dà profondità. Lorenzo, invece, può agire da seconda punta e mi auguro che riescano a segnare con una certa regolarità. Ad entrambi non mancano le potenzialità».