Reggina, dosare le forze in vista dei playoff. A Barcellona l’ultimo impegno della stagione regolare

Per la Reggina si avvicina l’ultima gara della stagione regolare in trasferta contro l’Igea Virtus Gli amaranto ieri si sono allenati allo stadio ”Granillo”, dove si svolgerà anche l’allenamento odierno.

La squadra attraverserà lo Stretto consapevole dell’importanza di fare bottino pieno. Avere la migliore media punti possibile sarà utile in prospettiva di un eventuale ripescaggio.

L’obiettivo resta vincere i playoff. Ma l’impegno di Barcellona Pozzo di Gotto non può essere trascurato. Servirà dunque trovare il giusto equilibrio tra le due esigenze nel dosare le energie.

Nino Barillà è in diffida e Trocini potrebbe decidere di non rischiarlo. e rinunciare quindi al trio con Mungo e Porcino. Quest’ultimo, con gli altri due in campo, ha quasi sempre giocato o da terzino sinistro o da punta esterna.

Sono tutti calciatori con centinaia di presenze in categorie superiori, la cui esperienza e capacità di portare palla può essere una chiave da considerare in vista dei play off.

Andare in questa direzione porta a scontrarsi con la solita questione under, che somiglia molto a quella della “coperta corta”. Un over in più sulla linea mediana, significa dover rinunciare a un altro calciatore nato prima del 2003 in altre zone del campo. E così nell’ultimo turno del campionato è toccato a Renelus partire dalla panchina per lasciare spazio a Perri.

La sensazione è che oggi, in un’ipotetica formazione titolare, ci sia una sorta di doppio ballottaggio: in campo vanno uno tra Porcino e Renelus ed uno tra gli under Zucco e Perri. A Barcellona, però, potrebbero anche esserci considerazioni diverse legate ad una maggiore rotazione di uomini.

Il centrocampo interamente over richiama aspetti emersi nell’arco di questo campionato e di cui probabilmente la Reggina farà tesoro per il futuro. Le squadre più importanti, Trapani in primis, tendono ad affidare la fase offensiva (dal centrocampo in avanti) a calciatori pronti e formati. Anche a costo di prendersi il rischio di giocare con il portiere e tre difensori under.

La buona notizia è comunque che nell’arco di questa stagione la formazione amaranto sia riuscita a trovare giovani che hanno saputo offrire il proprio contributo. La maggior parte dei quali ancora in un’età adatta ad essere under anche nella stagione che verrà .

Dal prossimo campionato di Serie D in avanti gli under da schierare obbligatoriamente saranno solo tre: un 2004, un 2005 ed un 2006. Perri (2005), Cham (2005), Zucco (2004) e Martiner (2005, oggi in prestito dalla Pro Vercelli e in attesa di capire se si riuscirà a trattenerlo) saranno sicuramente profili importanti e con già alle spalle un'esperienza significativa in D.