Reggina in casa dell'Igea Virtus e con la testa ai play-off a Vibo

Ultima di campionato, ma non l’ultimo impegno dell’annata 2022-2024. La Reggina affronterà in trasferta l’Igea Virtus con l’obiettivo di centrare il sesto successo consecutivo. Trocini, in attesa dei playoff, ha chiesto un’altra prova di carattere alla sua squadra.

Amaranto reduci da un periodo positivo. L’allenatore, presentatosi in conferenza stampa, si è così espresso sulla stagione, ormai agli sgoccioli: «Il voto è quantomeno sufficiente, anche se andrebbe argomentato. Ho preferito tenermi basso in riferimento alla storia di questa città che ha vissuto momenti importanti. Aggiungo che non si può essere soddisfatti di un quarto posto in serie D. A prescindere da tutto, si è compiuto comunque un buon lavoro. La mancata preparazione ha influito sui risultati iniziali del gruppo e non ci ha consentito di ambire a qualcosa di più importante».

Il pensiero del tecnico è già rivolto a Vibo, tant’è che le scelte saranno per forza condizionate dall’imminente derby, in programma domenica prossima: «Preserveremo alcuni diffidati. Barillà e Rosseti, per esempio, non scenderanno in campo per evitare rischi inutili. Ci stiamo avvicinando al match del “Razza” e l’obiettivo è passare il turno. Abbiamo le potenzialità per andare avanti».