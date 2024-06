La Reggina punta sul blocco amaranto

Le dimissioni di Maurizio Pellegrino in casa Reggina sono state la seconda novità per la stagione 2024-2025. La prima era stata il rinnovo di Bertony Renelus, uno dei calciatori che maggiormente si è fatto apprezzare nella seconda parte della stessa stagione.

Il fatto che, al momento, non dovrebbe esserci un nuovo direttore sportivo, ma semplicemente un allargamento dei compiti di Pippo Bonanno lascia intendere che l’organico potrebbe non essere rivoluzionato dopo il buon rendimento della fase finale del campionato.

Questo farà sì che vengano mantenuti buona parte dei tratti che hanno contraddistinto la squadra. Tra questi uno dei più marcati è sicuramente la “regginità” di molti tra i calciatori over di quello che nel tempo si è rivelato l’undici base. Quasi tutti sono calciatori abituati a giocare in categorie migliori della Serie D. Tuttavia, il loro legame con la maglia e la città fa sì che oggi sia più facile per loro proseguire l’avventura in una dimensione non esaltante per gli standard della loro carriera. L’esempio più fulgido è quello di Nino Barillà che, pur avendo 36 anni, ha dimostrato nella passata stagione di essere di un altro livello rispetto alla D. Il passo non sarà quello di inizio carriera, ma si vede da lontanissimo che in campo va un giocatore con centinaia di presenze tra Serie A e B. Girasole, lo stesso Barillà e Provazza hanno già un contratto per la prossima stagione. Quest’ultimo dall’anno prossimo non sarà più under, ma l’esperienza maturata e le sue qualità peculiari lo rendono un calciatore pronto per far parte della rosa di una squadra che punta al salto in C.

Hanno un accordo in scadenza, invece, Porcino e Adejo.