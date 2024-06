Reggina, il mercato è già in fermento. Adejo vicino alla firma sul rinnovo

La Reggina sta entrando nel vivo della programmazione sportiva. C’è da allestire una squadra che abbia le carte in regola per vincere il prossimo campionato (inizierà ufficialmente l’8 settembre, con Coppa Italia al via il 25 agosto) e sembra ormai chiaro che, anche con il cambio di allenatore e con l’arrivo di Pergolizzi, non si andrà a snaturare la squadra che aveva chiuso bene la scorsa stagione.

Una prospettiva che impone di ragionare anche su quelli che saranno i movimenti di mercato. Con il rinnovo di Adejo ormai ad un passo secondo le ultime indiscrezioni, il club avrebbe la batteria di centrali difensivi praticamente completa. Al nigeriano si aggiungono infatti Girasole, Kremenovic e anche un calciatore adattabile come Zanchi. Un’abbondanza che suggerisce che difficilmente si cercheranno altri elementi per quella zona della retroguardia. Zanchi, però, all’occorrenza potrebbe giocare come terzino sinistro. Lì dove potrebbe essere privilegiata la strada degli under. C’è, infatti, già Cham e il club sta monitorando un paio di terzini classe 2005 (coetanei del calciatore) con esperienza in D; in modo da avere anche l’alternativa giovane in quella posizione.

Va, invece, capito dove si andrà a collocare nella formazione tipo un calciatore classe 2006, uno dei tre under obbligatori nella prossima stagione. Tra le ipotesi c’è anche quella che si scelga un portiere, sulla falsariga di quanto hanno fatto tante squadre che hanno dominato i campionati puntando sulla loro forza offensiva e prendendosi il rischio di un portiere giovanissimo. Il club valuta un giovane estremo difensore classe 2006 di nazionalità argentina, che ha già svolto qualche allenamento con la squadra.

Con il portiere under la Reggina potrebbe tranquillamente schierare un over come Parodi a destra in difesa o anche a sinistra (Zanchi o Porcino). Il suo arrivo non presuppone la sicura partenza di Martinez, considerato che resta possibile che si confermi il portiere spagnolo e si dia a Pergolizzi anche la facoltà di alternare portiere e terzino destro classe 2006 (eventualmente da ricercare).

Interventi limitati anche a centrocampo. Lì ci sono Mungo, Barillà e Porcino e Salandria oltre agli under per la casella 2004 Belpanno, Zucco e Perri (che è un 2005) e Simonetta (2006). Tuttavia, per le caratteristiche dei giocatori si dovrà andare alla ricerca di un regista puro che è mancato molto nella scorsa stagione.

I cambiamenti più significativi si annunciano in attacco dove sono possibili le conferme soprattutto di Provazza e Renelus (che ha già rinnovato il contratto). Bolzicco verso l’addio, con Rosseti, Marras e Lika incerti.

Si attendono un paio di attaccanti centrali e almeno due esterni d’attacco eventualmente adattabili come seconda punta. Anche perché Pergolizzi in carriera ha giocato con il 4-3-3, 3-5-2 e altri moduli. Tra i profili accostati alla Reggina c’è Mauro Bollino, attaccante esterno nella scorsa stagione a Trapani (25 presenze e 5 gol). Il direttore dell’area tecnica lo conosce bene per averlo avuto alla Sicula Leonzio.