La Reggina si concentra sugli under. Nel mirino i portieri Druetto e Del Bello

Domani inizia quella che dovrebbe essere l’ultima settimana prima del raduno della Reggina e dell’inizio della preparazione pre-campionato. Non c’è ancora una data ufficiale per il raduno, ma i calciatori non reggini dovrebbero arrivare in città tra domenica e lunedì prossimo per iniziare il lavoro agli ordini del tecnico Rosario Pergolizzi. Una prospettiva che rispecchia fedelmente l’ipotesi secondo cui la squadra amaranto avrebbe iniziato la preparazione pre-campionato dopo il 20 luglio. Quello che appare come un orizzonte vicino potrebbe in realtà essere anticipato da giorni intensi tra possibili nuovi colpi di mercato e scelte che dovranno essere fatte. Un capitolo quest’ultimo legato al fatto che la rosa è già numerosa, ma inevitabilmente si dovrà ridurre per fare posto a quelli che saranno i volti nuovi destinati ad arrivare. Diversi giocatori sono fuori dai piani e in questi giorni potrebbero trovare una nuova sistemazione. I nomi ipotizzabili sono quelli di Dervishi, Kremenovic, Parodi e Marras. Altri, però, potrebbero aggiungersene. Nella lista dei convocati , invece, potrebbero esserci dei calciatori che non sono stati ancora annunciati. Tra questi oltre al difensore Bonacchi (in arrivo dal Campobasso) c’è, ad esempio, il portiere argentino che per diverso tempo nella scorsa stagione si è allenato con la Reggina.

Il suo nome è Franco Druetto, è un classe 2006 che prima di arrivare a Reggio Calabria aveva giocato qualche amichevole con il Grosseto. Pergolizzi nella conferenza stampa di presentazione aveva citato proprio la disponibilità di un estremo difensore di quella annata di nascita. Il club resta sempre sulle tracce di un altro portiere under. Per il classe 2005 Esposito, che era con il tecnico palermitano a Campobasso ed è di proprietà del Benevento, la fila è lunga. Piace sempre Del Bello, reduce dalla stagione alla Vibonese, che è un 2004 (sempre under). In attesa, ovviamente, di capire quale sarà il destino di Martinez, al quale difficilmente si potrà garantire un campionato da titolare assoluto alla luce della necessità che spesso potrebbe essere quella di giocare con più over tra i giocatori di movimento. L’idea della Reggina resta comunque quella di aumentare in maniera significativa il numero di under in organico. Al gruppo dovrebbe aggregarsi il terzino destro classe 2005 Raffaele Mariano (15 presenze lo scorso anno con la Nocerina in D). Considerata la necessità di mettere sempre in campo un classe 2006, è facile credere che ci sarà un’attenzione particolare nella ricerca di calciatori di questa annata. Probabile che ne arrivino diversi, per poi individuare in quale posizione se ne individueranno quelli che danno le maggiori garanzie.