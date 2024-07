Reggina, “countdown” agli sgoccioli

Meno uno al raduno della Reggina. Domani anche i calciatori non residenti in città dovrebbero arrivare a Reggio Calabria e raggiungere il centro sportivo Sant’Agata, dove si svolgerà la preparazione precampionato. Una struttura che negli ultimi giorni è stata interessata da significativi lavori di ripristino finalizzati a ricreare una situazione ideale a ospitare la squadra. La novità più visibile riguarda le condizioni del campo numero 2, quello su cui si svolgerà la preparazione della squadra di Pergolizzi.

Il terreno di gioco ha avuto una nuova semina. E in tempi brevi si può notare dall’immagine come la situazione sia decisamente migliorata rispetto alla fase finale della scorsa stagione, in cui la squadra era costretta a utilizzare diversi campi per avere sempre una buona superficie di allenamento.

Decisiva è stata la tempestività di tutte le azioni nel momento in cui è arrivata la proroga tecnica di sei mesi sulla concessione di parte della struttura alla società amaranto.

Il club, com’è noto, confida di riuscire a ottenere interamente il Sant’Agata con una lunga concessione, ma ci sarà da attendere il bando. Poi partirebbero i lavori per la valorizzazione. Nel frattempo è stato necessario mettere in atto alcuni interventi per migliorare immediatamente il comfort in vista del ritiro. A partire, ad esempio, dal ripristino o dalla sostituzione dei climatizzatori dove necessario in diverse aree.

L’obiettivo è ovviamente fronteggiare al meglio il caldo, quantomeno nelle fasi in cui non si dovrà andare in campo per l’allenamento. Alla fine si è scelto di allenarsi sul livello del mare, sfruttando la logistica di una struttura in cui si avranno a disposizione in pochi metri tutto quello di cui si ha necessità: alloggi, palestra e campi. Il prezzo da pagare potrebbero essere le alte temperature, ma è stato lo stesso allenatore Pergolizzi a dire di aver avallato questa scelta anche per stare vicino alla città e ai tifosi.

Non è stata ancora diramata una lista ufficiale dei convocati. Probabile si voglia aspettare il più possibile per pubblicare una lista che tenga conto di quelle che potrebbero essere le ultime novità di mercato e soprattutto di alcune scelte che potrebbero essere fatte.

Pur essendo sabato, non è infatti da escludere qualche movimento. La sensazione è che sia più probabile che possano esserci degli addii che non dei nuovi arrivi. Ieri sera è stata ufficializzata la risoluzione del contratto con Dervishi, si ipotizza anche l’uscita di Kremenovic e nelle ultime ore sembra prendere quota pure l’ipotesi di un addio di Zanchi. Alcuni calciatori delle giovanili faranno comunque parte del gruppo. Il mercato amaranto dovrebbe portare in dote a Pergolizzi ancora diversi under e tre-quattro acquisti di primo livello. I reparti che necessitano di maggiori attenzioni, quantomeno su quest'ultimo fronte, sono centrocampo ed attacco.