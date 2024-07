Reggina in campo al Sant'Agata, inizia l’avventura. Sul mercato il sogno è Nicolò Bianchi

Ieri sera la Reggina si è radunata al centro sportivo Sant’Agata, e questa mattina svolgerà il primo allenamento della preparazione estiva. La prima sessione inizierà alle 9, la seconda alle 17. Volti distesi, abbracci e sorrisi hanno contraddistinto il ritorno dalle vacanze per i calciatori amaranto. Il clima era quello da primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, considerato che gran parte della rosa amaranto è formata da calciatori che c’erano anche l’anno scorso. Sono sei i volti nuovi (Barranco, Malara, Laaribi, Ragusa, Mariano e Bonacchi) a fronte dei ventiquattro convocati. La rosa continua ad essere un cantiere aperto poiché nel gruppo ci sono anche calciatori che sembrano destinati ad andare via come Kremenovic e Parodi. La squadra dovrà essere completata con diversi under (soprattutto 2006) e da almeno tre o quattro calciatori importanti tra centrocampo ed attacco

Tutti gli allenamenti saranno aperti alla stampa e anche ai tifosi. Una novità significativa rispetto agli ultimi anni, sebbene questa non sia la fase storica in cui è prevedibile un importante afflusso di sostenitori a seguire il lavoro della squadra di Pergolizzi. Non sono più solo le sensazioni a descrivere un’atmosfera particolarmente tiepida, ma anche il numero ufficiale degli abbonamenti sottoscritti. Sono stati infatti solo 1.374 i tifosi che hanno rinnovato sugli oltre 3000 che lo scorso anno avevano scelto di seguire la squadra nella prima stagione di ripartenza dalla Serie D. «La società – ha scritto il club – ringrazia i tifosi che hanno sottoscritto la tessera anche per la nuova stagione». Più avanti è prevista la fase della campagna abbonamenti aperta a tutti e che potrebbe ricevere nuovi input se si registrerà qualche nuovo acquisto importante.

Resta il fatto che il primo numero è deludente. Un vero e proprio flop, che ha radici assai meno profonde di quanto si potrebbe provare a spiegare. La città si aspettava segnali più significativi nella costruzione della squadra, ad oggi incompleta. È soprattutto questo che rende l’attuale situazione terreno fertile per polemiche e visioni critiche di ogni mossa che la società opera in contesti non tecnici.

Attenzione però, perché il club sembra avere messo nel mirino profili importanti. Già oggi potrebbe arrivare l’annuncio del portiere under da affiancare, al momento, a Martinez. Si tratta Giuseppe Lumia, classe 2004 che lo scorso anno era al Siracusa. Il super colpo potrebbe arrivare a centrocampo: da qualche giorno ci sono discorsi avviati con Nicolò Bianchi. Per il centrocampista, classe 1992, si tratterebbe di un ritorno avendo già collezionato 102 presenze e 4 reti in amaranto in Serie C e B tra il 2019 ed il 2022. Lo si ricorda per la sua capacità di fare abilmente le due fasi e per il grande senso dell’inserimento. Qualità che lo renderebbero un lusso assoluto per la Serie D. Oggi è di proprietà del Padova, dove nell’ultima stagione in Serie C ha collezionato 20 presenze e 1 rete. Trattandosi di un calciatore così importante da portare in Serie D , non certo un’operazione facile. Ma sarebbe uno di quei colpi capaci dare entusiasmo alla tifoseria.