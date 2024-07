La Reggina accoglie Vesprini e saluta Kremenovic

Si attendono i grandi colpi per l’attacco, ma nel frattempo la Reggina è vicina a completare il restyling della difesa. Sono ufficiali da ieri due operazioni che erano attese da giorni: l’arrivo in prestito di Riccardo Vesprini dalla Spal e l’addio con Milan Kremenovic. Quest’ultimo si era fatto apprezzare in riva allo Stretto, pur non essendo stato uno dei difensori più utilizzati nella passata stagione. Dotato di una fisicità non comune in Serie D; lascia l’amaranto dopo le sole 13 apparizioni della passata stagione. Un utilizzo limitato soprattutto dalla concorrenza, che nel prossimo campionato sarebbe stata ancora maggiore. Adesso il trasferimento a titolo definitivo all’Acireale, dove proverà a trovare maggiore spazio. Kremenovic, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi della Reggina. «Per l’affetto – ha scritto – e il sostegno che mi avete dimostrato durante questo anno stupendo».

L’ex Frosinone ha definito «un onore» aver indossato la maglia amaranto e «vivere tante emozioni assieme ai supporter. Auguro il meglio – ha concluso – a tutti i miei ex compagni di squadra e alla società per il futuro».

Riccardo Vesprini è un calciatore under nato nel 2006. Gioca come terzino destro e nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze nel campionato di Primavera 2 con gli estensi. Si tratta di un altro esterno difensivo che si unisce all’ampia scelta di calciatori under che occupano quella zona di campo, a dimostrazione che due dei tre under da schierare obbligatoriamente nell’undici troveranno spesso collocazione sull’out della retroguardia. Un’idea che ha conferma anche delle operazioni in uscita, considerato che hanno lasciato Reggio Calabria anche gli over che giocano sulla fascia come Dervishi e Zanchi. A loro potrebbe aggiungersi anche Parodi. Oltre Vesprini, la lista dei terzini under comprende a sinistra Cham (2005), Malara (2005) e Bombaci (2006) e a destra Mariano (2005) e Pedalino (2005). Considerato che un 2006 dovrà essere sempre in campo e l’unico altro in organico è Simonetta (che è un centrocampista), non è da escludere che possa arrivare un altro diciottenne in difesa. E chissà che nel corso della preparazione precampionato Pergolizzi non scelga di provare qualcuno di questi difensori esterni come “terzo” di un’ipotetica difesa a tre. Una scelta che lascerebbe più libertà nella scelta degli over dal centrocampo in su, potendo ugualmente contare sull’esperienza di Martinez tra i pali.

E, a proposito di difesa vicina ad essere completata, in porta gli amaranto sono coperti con lo spagnolo e l’ultimo arrivato Lumia (under classe 2004). Sembrano invece definiti i ranghi per quel che riguarda la zona centrale dei difensori. Ci sono Adejo, Girasole ed Ingegneri che c’erano anche la passata stagione e a loro è stato aggiunto Bonacchi.

La squadra nel frattempo continua a lavorare al centro sportivo Sant’Agata con due allenamenti al giorno.