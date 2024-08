Reggina, è il momento del primo test

È il giorno del primo test precampionato per la Reggina. Alle ore 17.30 al Sant’Agata è fissato l’appuntamento per l’allenamento congiunto con la Taurianova Academy. L’avversario milita in Prima Categoria e tra le sue fila annovera un calciatore di alto livello come Alessio Viola. Uno che la maglia amaranto ce l’ha cucita addosso e che tornerà nel centro sportivo dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino ad esordire in Serie A.

Il primo allenamento congiunto aiuterà a capire se si stia realmente andando in questa direzione, sebbene l’intenzione resti quella di avere una Reggina che sappia cambiare atteggiamento tattico in base alla necessità e opportunità.

Grande curiosità anche per vedere in campo tutti i nuovi acquisti ed in particolare l’ultimo arrivato Ba. E, considerata l’abbondanza a centrocampo e la duttilità degli interpreti, come saranno schierati i calciatori. Sarà, ad esempio, Laaribi il play maker nelle idee di partenza? Lo si vedrà oggi.

Il dato certo è che ci sarà spazio per tutti. In questi giorni gli occhi del tecnico sono attenti anche a valutare i tanti giocatori che sono reduci della passata stagione, con l’obiettivo di avere certezza del fatto che siano tasselli ideali del mosaico che si vuole costruire.

Non tutti sono al meglio. Non dovrebbero andare in campo Rosseti e Renelus, che devono smaltire dei problemi fisici. In dubbio c’è anche anche Mungo, considerato che in questa fase serve prudenza di fronte ad ogni problema fisico.

Ieri non è arrivato l’annuncio relativo all’ingaggio di Marko Rajkovic. L’attaccante, reduce dall’annata al Casarano, è già arrivato a Reggio Calabria martedì pomeriggio, ha effettuato le visite mediche ed è stato visto al centro sportivo Sant’Agata.

Lo slittamento dell’ufficializzazione potrebbe dipendere dalla necessità di completare le operazioni di tesseramento.

La società resta concentrata sul mercato. Le prossime operazioni in dirittura d’arrivo riguarderanno i calciatori nati nel 2006. Pergolizzi al momento ha a disposizione solo due terzini (Vesprini e Bombaci).