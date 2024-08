Reggina tra un bomber di C e gli under. Debutto in Coppa il 1° settembre in casa

“UniCo obiettivo” con la C maiuscola. Il titolo della grafica con cui la Reggina ha annunciato la nuova composizione del Girone I è più eloquente che mai. Una scelta comunicativa che si accoda alle dichiarazioni con cui tutti i protagonisti amaranto non si sottraggono alla responsabilità di poter solo vincere il prossimo campionato.

Le prospettive non cambiano anche dopo l’inserimento nel raggruppamento di due squadre campane ambiziose come Scafatese e Pompei. Un dato che è forse la conferma del fatto come la prossima stagione proporrà un Girone I dal livello medio più alto rispetto all’ultima edizione in cui le prime quattro hanno fatto il vuoto e anche tra di loro si sono visti margini importanti.

Ecco perché la società sa di dover rafforzare ancora una squadra che è forte, ma non abbastanza da poter essere senza dubbio la migliore rosa del torneo. L’indirizzo noto è quello di prendere ancora almeno un attaccante importante probabilmente dalla Serie C. Non è però da escludere che possa arrivare qualcosa in più a livello di potenziali titolari over, soprattutto se il mercato dovesse far presentare qualche occasione da non farsi sfuggire. Anche alla luce di un campionato che, con l’ingresso delle squadre campane, potrebbe vedere innalzarsi il numero delle squadre in grado di puntare al primo posto.

Capitolo a parte per quel che riguarda gli under. Nell’allenamento congiunto contro la Taurianova Academy l’unico 2006 schierato è stato Vesprini. Bombaci non è stato utilizzato. Aspetto che anche solo numericamente conferma la necessità di andare a reperire altri giocatori che possano all’occorrenza occupare la casella under, obbligatoria in formazione, riservata a quell’annata.

La Reggina in particolare sta provando a riportare a Reggio Luigi Forciniti. Il diciottenne si è svincolato dall’Empoli, dove ha fatto la trafila nel settore giovanile dopo aver lasciato giovanissimo la squadra amaranto. Quando partì da Reggio per la nuova esperienza in Toscana si registrò un certo rammarico tra quanti lo avevano visto fare molto bene con la maglia dell’Under 15.

Mezzala destra, ha esordito nella Nazionale U18 e arrivare ad avere un under di questo livello in Serie D sarebbe un segnale importante. Si capirà nei prossimi giorni se ci siano o meno i margini per una chiusura con il ragazzo nativo di Cariati, esattamente lì dove è nato anche una bandiera amaranto come Ciccio Cozza. Sono comunque diversi i giovani nati nel 2006 che la Reggina ha messo nel mirino e più d’uno dovrebbe arrivare.

La squadra nel frattempo continua a lavorare al centro sportivo “Sant’Agata”. Dopo l’allenamento congiunto con la Taurianova Academy, gli uomini di Pergolizzi hanno lavorato in mattinata e poi gli è stato concesso il pomeriggio libero. Continua il riposo precauzionale per Mungo e Renelus che hanno avuto un affaticamento muscolare, mentre resta fermo ai box per un problema fisico Rosseti. Adejo invece è tornato in gruppo. Oggi è in programma nuovamente una doppia seduta. L’allenamento mattutino è fissato alle ore 9, mentre quello pomeridiano alle 18.

Intanto adesso è noto che l’esordio in gare ufficiali sarà l’1 settembre al “Granillo” in Coppa Italia di Serie D contro la Vibonese alle ore 15.