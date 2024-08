Reggina, prove tecniche di modulo

Quattro settimane al primo impegno ufficiale, l’1 settembre in Coppa Italia contro la Vibonese. Cinque settimane all’esordio in campionato in programma l’8 del prossimo mese. Quello che può sembrare un margine temporale ampio, non lo è poi così tanto per una Reggina che sin dal primo minuto della stagione non potrà sbagliare praticamente nulla se vorrà lottare per il primato. Ecco perché questa per gli uomini di Pergolizzi è una fase determinante per arrivare pronti a quando i punti peseranno. Ogni allenamento conta, compreso quello di stamattina che vedrà gli amaranto impegnati al centro sportivo Sant’Agata in una amichevole contro la formazione Under 19. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 9.00, esattamente come era accaduto una settimana per l’altra partitella in famiglia.

Un impegno che arriva al culmine di un fine settimana in cui è arrivato anche un caldo importante su Reggio Calabria. Sarà l’ultima fatica prima di avere un pomeriggio libero, utile a ricaricare le batterie in vista di giorni che si annunciano duri. Nel programma comunicato ieri dal club sono previste doppie sedute ogni giorno fino a sabato prossimo. In attesa di altri allenamenti congiunti che saranno annunciati nei prossimi giorni. Sfide che, come accaduto contro la Taurianova Academy, possono offrire indizi su come stia crescendo una squadra che, seppur ancora incompleta soprattutto a livello di under, ha una rosa molto ampia.