Reggina, Barranco vuole bissare l’annata da 20 gol: "Ma lavoro pure per la squadra"

La Reggina cerca il goleador che, numeri alla mano, non ha avuto al centro dell’attacco nella passata stagione. Il candidato più autorevole per caratteristiche, in questo momento e in attesa che arrivi qualche altro rinforzo importante, è Bruno Barranco. Venti gol nello scorso torneo diSerie D tra Albenga e Folgore Caratese. L’obiettivo è arrivare il più possibile vicino a ripetersi, perché quelli sono i numeri giusti per il centravanti di una squadra che punta a vincere il campionato.

«Questa - ha ammesso l’attaccante argentino - è una maglia importante. Sto lavorando per garantire il meglio e dare una mano a raggiungere l’obiettivo». Nell’ultima stagione la nuova punta amaranto è stata uno degli attaccanti più prolifici di tutti i gironi della D. Lui, però, non vive solo per il gol. «Sono un finalizzatore - ha dichiarato - e mi piace ovviamente segnare, ma offro anche il contributo stando in area e lavorando per la squadra». Negli allenamenti congiunti disputati, Barranco ha mostrato grande abilità nell’attaccare la profondità e un discreto feeling con la porta avversaria. Pur essendo calcio d’agosto, gonfiare la rete è sempre una sensazione che regala fiducia a chi gioca davanti. Fino ad ora la Reggina di Pergolizzi ha provato prevalentemente il 3-5-2, un modulo in cui Barranco può occupare entrambe le posizioni d’attacco. «Nella mia carriera - ha spiegato - ho giocato sia come punta unica che con un compagno a fianco. Mi trovo bene in entrambe le situazioni».

Sensazioni positive sono, invece, quelle avute dall’ambiente. «C’è - ha rivelato - un mister esigente e qui io mi trovo benissimo con tutti. Si sta formando un grande gruppo e tutti possono giocare». A causa di una squalifica pendente dalla passata stagione dovrà saltare l’esordio in campionato sul campo dell’Igea Virtus. Le sue prime due partite in amaranto potranno essere entrambe al “Granillo”: in Coppa l’1 settembre con la Vibonese, poi il 15 con la Scafatese alla seconda di campionato). «Non vedo l’ora - ha sottolineato Barranco - che arrivi la prima gara in casa, per provare a fare gol davanti ai nostri tifosi». Poche parole e tanto pragmatismo per l’attaccante argentino che fa solo una promessa ai sostenitori: «Darò il massimo ogni minuto per questa maglia».

Ieri, intanto, al Sant’Agata è andato in archivio il ventiduesimo giorno di ritiro. La squadra ha svolto una doppia seduta che ha anticipato i quattro di giorni di riposo che Pergolizzi ha concesso al gruppo a cavallo di Ferragosto.

La ripresa è in programma sabato alle ore 17:30. Si entrerà in una fase in cui si inizierà nel vivo della preparazione tecnico-tattica, con ben quattro allenamenti congiunti prima della fine del mese. Si potrebbe partire lunedì 19 con il Melito, per un appuntamento originariamente fissato per il giorno precedente, poi Palmese (21 agosto), Ardore (il 25) e Val Gallico (il 28).